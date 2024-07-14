Donald Trump’ı 4 cm ile ıskalamış, rüzgarı hesap edememiş!

Dünya, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişimini konuşurken, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin arkasındaki saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu bildirildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a 3 el ateş ettikten sonra keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın üzerinden kimlik çıkmadı. Saldırgan öldürüldüğü sırada üzerinde silah yanlısı bir Youtube kanalının amblemi bulunan bir tişört giyiyordu. Alınan DNA örnekleri sonucu saldırganın Miting alanının 40 mil güneyinde bulunan Pensilvanya'nın Bethel Park bölgesinde yaşayan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğu tespit edildi. SaldırganIN 2022 yılında Bethel Park Lisesi'nden mezun oldu, matematik ve fen dallarında ödüller kazandığı ortaya çıktı.

KAYITLI BİR CUMHURİYETÇİ

Olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu ancak Demokrat bir gruba daha önce 15 dolar bağış yaptığı belirlendi.

TESADÜFEN KURTULDU

Alman silah uzmanı Lars Winkelsdorf (47), Butler'da (Pennsylvania) Donald Trump'a (78) suikast videosunu analiz ettikten sonra "Eski başkanın sadece kulağa vurulması nihayetinde tamamen şanstı. Trump, Dört santimetre daha sağda olsaydı o zaman mermi Trump'ın kafatasına çarpacak ve eski başkan muhtemelen ölmüş olacaktı. Bana kalırsa Rüzgardan kaynaklı hedefi tutturamadı ." dedi.

135 METREDEN ATEŞ ETMİŞ

ABD polisi saldırganın evinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Associated Press (AP), mitingde çekilen onlarca video ve fotoğrafın yanı sıra uydu görüntüleri üzerinden eski Başkan Trump'a yönelik saldırıyı analiz etti. Analize göre, saldırganın Trump'a 135 metreden ateş ettiği belirlendi. saldırganın Trump'ın konuşma yaptığı sahneye "şaşırtıcı" derecede yaklaşabilmesi büyük tepki topladı.



20 KİŞİDEN BİRİ BU SİLAHI TAŞIYOR

Olayda kullanın AR-15 tipi tüfekte mercek altına alındı. 2022'de yapılan bir ankete göre, ABD'de her 20 yetişkinden 1'i Trump'a saldırıda kullanılan AR-15 tipi tüfeğe sahip. Bu da yaklaşık 16 milyon kişinin en az birinde AR-15 bulunduğu anlamına geliyor. 991 milimetre uzunluğunda, 2,97 kilogram ağırlığındaki tüfeğin etkili menzili 457 metre.Yüksek hızda mermi ateşleme özelliğine sahip silahtan çıkan mermiler, organları bir anda yok edebilecek kadar yoğun bir şok dalgasıyla hedefe isabet ediyor.