Donald Trump’tan New Orleans saldırısı açıklaması!

Donald Trump, "Truth Social" sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir mesaj paylaştı.

"Ben ülke dışından gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde buna Demokratlar ve yalan haber üreten basın karşı çıktı ama gerçek olduğu açık." ifadesini kullanan Trump, ABD'deki suç oranlarının daha önce görülmemiş düzeylere ulaştığını kaydetti.

Trump, kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileterek New Orleans Polis Departmanına teşekkürlerini iletti.

Olayı "tam anlamıyla bir kötülük eylemi" olarak tanımlayan Trump, kendi yönetiminin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.