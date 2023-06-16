Donald Trump’tan zehir zemberek çıkış! ABD’deki ’derin sistem’e vurgu yaptı: Beni hapse atmak istiyorlar çünkü...

GİZLİ BELGELER SORUŞTURMASI OLAYI

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması kapsamında basılarak içeriden yaklaşık 15 kutu belgeye el konulmuştu.

Trump, baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak nitelemiş, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, "Gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına başkanlık etmek üzere özel yetkili uzman olarak eski Başsavcı Jack Smith'i atamıştı.