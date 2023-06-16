Donald Trump’tan zehir zemberek çıkış! ABD’deki ’derin sistem’e vurgu yaptı: Beni hapse atmak istiyorlar çünkü...

ABD Eski Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yayınladığı videoda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Florida'daki federal mahkemede hakim karşısına çıkan ve 37 ayrı suçlamayı reddeden Trump, karşısındaki yapıya atıf yaparak, "Ben barış istiyorum; onlar para ve çatışma istiyor." dedi.
Donald Trump, yapının aptalca ve felaket olan savaşlarını reddettiğini kaydederek, savaş çığırtkanları ve küreselcilerin sonu gelmeyecek savaşlarını kabul etmediği için çılgına döndüklerini kaydetti.
GİZLİ BELGELER SORUŞTURMASI OLAYI
Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması kapsamında basılarak içeriden yaklaşık 15 kutu belgeye el konulmuştu.
Trump, baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak nitelemiş, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.
Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, "Gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına başkanlık etmek üzere özel yetkili uzman olarak eski Başsavcı Jack Smith'i atamıştı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan 49 sayfalık iddianamede, Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.
Trump, geçtiğimiz gün Florida'daki federal mahkemede hakim karşısına çıkarak gizli belgeler konusunda hakkındaki 37 ayrı suçlamayı reddetmişti.