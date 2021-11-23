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Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:34

Donbas krizinde yeni gelişme: Ukrayna Dışişleri bakanı açıkladı

İHA
Donbas krizinde yeni gelişme: Ukrayna Dışişleri bakanı açıkladı

Ukrayna-Rusya arasında gerilime neden Donbas'ta savaş söylentileri giderek artıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, şimdilik Donbas'ta askeri bir saldırı planlanmadığını ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Donbas'ta askeri bir saldırı planlandığı yönündeki iddiaların temelsiz olduğunu ve Rusya'nın dezenformasyonu olduğunu söyledi.

Resmi olarak beyan ettiğinin altını çizen Kuleba, "Ukrayna Donbas'ta askeri bir saldırı planlamıyor. Çatışmaya siyasi ve diplomatik çözümler aramaktan yanayız. Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın arabulucu olduğu Normandiya formatını canlandırmak için çalışmaya devam ediyor. Rusya'yı bu barış çabalarını baltalamak yerine onlara yapıcı bir şekilde katılmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda, Ukrayna diplomasisi, Rusya'yı daha saldırgan eylemlerden caydırmak ve vazgeçirmek için Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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Donbas krizinde yeni gelişme: Ukrayna Dışişleri bakanı açıkladı
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