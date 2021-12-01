Donbass’ta savaş çanları: NATO ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar!

Ukrayna'nın, Rusya ile sınırındaki durumunu yakından ve endişeyle izlediklerini kaydeden Stoltenberg geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

RUSYA'NIN SALDIRGANLIĞININ BEDELİ OLACAK

"Rusya bu yıl ikinci kez geniş çaplı ve alışılmadık şekilde güçlerini bölgede topladı. Burada ağır silahlar, topçular, zırhlı birlikler, insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemleri ile on binlerce muhabereye hazır asker görüyoruz. Bu askeri yığınak nedensiz ve izah edilmemiş şekilde buradadır. Bu durum gerginliği artırmakta, yanlış hesapların yapılması ihtimalini yükseltmektedir. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlığının bedeli ve hem siyasi hem de ekonomik sonuçları olacaktır. Rusya şeffaf olmalı, gerginliği düşürmelidir."