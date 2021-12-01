Donbass’ta savaş çanları: NATO ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar!

Son dakika haberi: Donbass krizi her geçen gün derinleşiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili niyetlerinde belirsizlik olduğunu, ittifak olarak en kötüsüne hazırlıklı olmaları gerektiğini söylerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Donbas'taki savaşı Rusya'yla direkt görüşmeler olmadan durduramayacaklarını ifade etti.
Donbas'ta 8 senedir savaşın sürdüğünü belirten Zelenskiy, Ruslarla direkt görüşmekten korkmadığını söyledi.
Zelenskiy, ordusuz savaşı durduramayacaklarını vurgulayarak, "Eğer Donbas'ı geri döndürmek istiyorsak, birbirimizle gerçeği konuşmaktan korkmamalıyız." dedi.
Rusya'yla direkt görüşmeler olmadan savaşı durduramayacaklarını ifade eden Zelenskiy, tüm yabancı partnerlerin bunu anladığını ancak ülke içinde bazılarının bunu anlamadığını kaydetti.
Zelenskiy, hangi Avrupa ülkelerinin kendilerini gerçekten desteklediğini ve hangilerinin rol yaptığını bildiklerinin altını çizerek, kendilerini destekleyenlere teşekkürlerini iletti.
Stoltenberg, Rusya'nın bölgede gerçekleştirebileceği olası bir saldırıya ilişkin ise, NATO'nun alacağı tavır ile ilgili de sinyal verdi. Stoltenberg, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Litvanya, Polonya ve Romanya gibi NATO üyesi ülkelerle, Ukrayna gibi üye olmaya aday ülkeler arasındaki farkı net bir şekilde anlamamız lazım. Ukrayna gibi ülkelere askeri destek, eğitim ve mühimmat desteğinde bulunuyoruz ancak üye ülkelere karşı olan yükümlülüğümüz 5. Madde ile garanti altında" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın, Rusya ile sınırındaki durumunu yakından ve endişeyle izlediklerini kaydeden Stoltenberg geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:
RUSYA'NIN SALDIRGANLIĞININ BEDELİ OLACAK
"Rusya bu yıl ikinci kez geniş çaplı ve alışılmadık şekilde güçlerini bölgede topladı. Burada ağır silahlar, topçular, zırhlı birlikler, insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemleri ile on binlerce muhabereye hazır asker görüyoruz. Bu askeri yığınak nedensiz ve izah edilmemiş şekilde buradadır. Bu durum gerginliği artırmakta, yanlış hesapların yapılması ihtimalini yükseltmektedir. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlığının bedeli ve hem siyasi hem de ekonomik sonuçları olacaktır. Rusya şeffaf olmalı, gerginliği düşürmelidir."
Stoltenberg, Baltık bölgesinde NATO varlığının artırılmasıyla ilgili planlar bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra NATO'nun bölgede mevcudiyetini artırdığını belirtti.
"Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana toplu savunmamızın en büyük takviyesini son yıllarda yaptık" diyen Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'nin büyüklüğünü üçe katlayarak 40 bin askere çıkardıklarını, bu gücün gerektiğinde kısa süre içinde sevk edilebileceğini dile getirdi.