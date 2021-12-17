Dondurucuda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu

KORKARAK KOMŞUSUNA GİTTİ

Her ne kadar ona inanmak istemese de evi kontrole giden Jackson, ikinci oturma odasında bulunan dondurucunun önünde bir boş bir çanta buldu. Çantanın boş olmasından şüphelenen adam, dondurucuyu açtığında korkunç gerçekle karşılaştı. Jackson, donmuş halde bulunan bir yeni doğan buldu.