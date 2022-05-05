Döner koltuklu denizaltı

Maceraperestler için özel bir denizaltıgeliştirildi. Hollandamerkezli elektrikli denizaltıüreticisi U-BoatWorx tarafından tasarlananaraç, özellikle koltukmodelleri ile dünya basınındabüyük ilgi gördü."Nexus" ismi verilendenizaltı, turistik gezileregöre tasarlandı. 9 kişilikdenizaltının koltuklarıdöner şekilde düşünüldü.Yolcular böylecegözlem pencerelerindeher açıyı görme fırsatınıbulacak. Lüks denizaltı,200 metre derinliğekadar inebilecek. Şirketyöneticileri, yolculuğunmaliyetine dair isehenüz bir bilgi paylaşmadı.