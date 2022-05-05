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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Döner koltuklu denizaltı

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Döner koltuklu denizaltı
Maceraperestler için özel bir denizaltı geliştirildi. Hollanda merkezli elektrikli denizaltı üreticisi U-Boat Worx tarafından tasarlanan araç, özellikle koltuk modelleri ile dünya basınında büyük ilgi gördü. "Nexus" ismi verilen denizaltı, turistik gezilere göre tasarlandı. 9 kişilik denizaltının koltukları döner şekilde düşünüldü. Yolcular böylece gözlem pencerelerinde her açıyı görme fırsatını bulacak. Lüks denizaltı, 200 metre derinliğe kadar inebilecek. Şirket yöneticileri, yolculuğun maliyetine dair ise henüz bir bilgi paylaşmadı.
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Döner koltuklu denizaltı
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