Döner koltuklu denizaltı

Maceraperestler için özel bir denizaltı
geliştirildi. Hollanda
merkezli elektrikli denizaltı
üreticisi U-Boat
Worx tarafından tasarlanan
araç, özellikle koltuk
modelleri ile dünya basınında
büyük ilgi gördü.
"Nexus" ismi verilen
denizaltı, turistik gezilere
göre tasarlandı. 9 kişilik
denizaltının koltukları
döner şekilde düşünüldü.
Yolcular böylece
gözlem pencerelerinde
her açıyı görme fırsatını
bulacak. Lüks denizaltı,
200 metre derinliğe
kadar inebilecek. Şirket
yöneticileri, yolculuğun
maliyetine dair ise
henüz bir bilgi paylaşmadı.