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Giriş Tarihi: 2.4.2022 01:11

Donetsk Valisi açıkladı! Rusya'nın saldırılarında 7 ölü, 7 yaralı var

İHA
Donetsk Valisi açıkladı! Rusya’nın saldırılarında 7 ölü, 7 yaralı var

Donetsk valiliği, bugün Rus ordusu tarafından Donetsk'e yönelik saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ise yaralandığını duyurdu. onetsk Valisi Kyrylenko açıklamasında, "Mariupol ve Volnovahe şehirlerinde hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayılarını tespit etmek mümkün değil. Her savaş suçlusu cezalandırılacak" dedi.

Rusya ve Ukrayna savaşı 37. günü geride bırakırken, Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko şehirdeki durum hakkında açıklamalarda bulundu.

"RUSYA SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Donetsk Valisi Kyrylenko açıklamasında, "Rusya sivilleri öldürüyor. 1 Nisan'daki saldırılarda Donetsk bölgesinde 7 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 7 kişi ise yaralandı.

"HER SAVAŞ SUÇLUSU CEZALANDIRILACAK"

Mariupol ve Volnovahe şehirlerinde hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayılarını tespit etmek mümkün değil. Her savaş suçlusu cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.

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Donetsk Valisi açıkladı! Rusya'nın saldırılarında 7 ölü, 7 yaralı var
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