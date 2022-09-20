Donetsk ve Luhansk’ta referandum

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nde, Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılması için karar alındığı bildirildi. Zaporijya bölgesinde de sözde yönetim, yakın bir zamanda bölgenin Rusya'ya katılması için referandum düzenlenebileceğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Özel askeri operasyonun en başından itibaren ve ondan önceki dönemde, halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum, bu halkların, kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor" diye konuştu.