DONETSK’İN ARDINDAN BİR PATLAMA DA LUHANSK’TA: DOĞAL GAZ BORU HATTI HEDEF ALINDI

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Luhansk'da şiddetli bir patlama yaşandı.

DOĞAL GAZ BORU HATTINDA YANGIN

Patlama sonrasında Druzhba doğal gaz boru hattında büyük bir yangın çıktı.

Donetsk'in ardından bir patlama da Luhansk'ta: Doğal gaz boru hattı hedef alındı | Video

UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ LUHANSK'TA DOĞAL GAZ PATLAMASI: ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı Luhansk bölgesinde, Druzhba doğal gaz boru hattında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeden yükselen alevler kameralara yansıdı.

Son dakika! Ukrayna'da büyük bir patlama meydana geldi! | Video

Donetsk'in merkezinde şiddetli patlama: Hükümet binası yakınında bir araç infilak etti

Reuters, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamanın Donetsk yerel yönetim binası yakınında olduğu iddia edildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, patlama nedeniyle hasar gören bir araca ait görüntüler yer aldı.