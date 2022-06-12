Dördüzler harekâtı

Suriye'deki iç savaştan kaçıp çadır kente yerleşen çift, dördüzlerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi harekâtlarında kullandığı isimleri verdi. Mahmut Ahmet Huseyno (25), 4 yıl önce iç savaş nedeniyle Halep'ten TSK'nın Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırdığı Azez'e gelerek Burseya'daki çadırkente yerleşti. Huseyno, burada Hinit Cuma (21) ile evlendi. Çiftin geçen pazar günü 3'ü erkek, 1'i kız olmak üzere dördüzleri dünyaya geldi.Aile bebeklerinden 3'üne, TSK'nın düzenlediği Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekâtlarından esinlenerek, Barış, Fırat ve Pınar ismini verdi. Aile, bebeklerinden birine ise Türkiye'nin olası harekâtıyla terör örgütlerinden arındırılması planlanan Tel Rıfat'tan dolayı Rıfat ismini koydu. Huseyno, "Türkiye, düzenlediği harekâtlar ile bizleri rejim ve terör örgütlerinin eziyetinden kurtardı. Bu yüzden çocuklarımıza bu isimleri verdik" dedi.