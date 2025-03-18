Dört Avrupa ülkesi mayın anlaşmasından çıkma kararı aldı

POLONYA ve Baltık ülkeleri, Rusya'nın artan askeri tehdidini gerekçe göstererek anti-personel mayınları yasaklayan uluslararası bir anlaşma olan Ottawa Sözleşmesi'nden çekilmek istediklerini belirtti. Euronews'ün haberine göre Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya savunma bakanları yaptıkları açıklamada, "Ottawa Sözleşmesi'nden çekilmeyi oybirliğiyle tavsiye ettiklerini" dile getirdi. NATO'ya göre 70 ülke ve bölge, yaklaşık 110 milyon kara mayınının varlığından hâlâ etkileniyor.