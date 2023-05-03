Dörtlü bakanlar zirvesi 10 Mayıs’ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, seçimden önce Suriye konulu Moskova toplantısının olup olmayacağına dair soruyla ilgili şunları kaydetti: "Pek muhtemel. Daha önce hazırlık toplantıları yapıldı, zaten bir yol haritası çerçevesinde yapılıyor tüm görüşmeler. İstihbarat ve savunma bakanları toplantısı, teknik düzeyde toplantılar, özellikle sahada güvenliğin artırılması, terörle mücadele gibi konular detaylı bir şekilde ele alınıyor. Diğer taraftan Dışişleri Bakan Yardımcıları toplantısı da yapıldı. Şimdi Ruslardan tarih önerileri geldi. Herhalde 10 Mayıs'ta böyle bir toplantı gerçekleşecek. Moskova'da planlanıyor." Çavuşoğlu, Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Rusya'nın tahıl ve gübre satışı için ödemelerde Türk bankalarının devreye girmesi önerisine ilişkin gayretlerin devam ettiğini ve buradan bir sonuç çıkmasını umduklarını söyledi. Çavuşoğlu, Suriye konusunda ayrıca "Terör örgütleri işte DEAŞ aynı şekilde YPG/PKK, bunlar Suriye'yi bölmek istiyor. Buna karşı birlikte mücadele etmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.Sudan'da devam eden karışıklığa dair ise büyükelçiliğin Port Sudan'a taşınacağını belirten Çavuşoğlu, "Afrika Birliği ve Etiyopya ile birlikte Sudan'da kalıcı ateşkes için çaba sarf ediyoruz" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) vize serbesti taahhüdüne ilişkin, "Vize serbestisi de yine bu vaatlerden bir tanesiydi. Daha doğrusu vaat değil taahhüttü. Yani AB'nin taahhüdüydü. Gümrük Birliği Anlaşmasının modernizasyonu, Avrupa Birliği'nin bir taahhüdüydü. Avrupa Birliği bugüne kadar sözünde durmadı" dedi.