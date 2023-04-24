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Giriş Tarihi: 25.4.2023

Dörtlü suriye toplantısı bugün

Dörtlü suriye toplantısı bugün
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının bugün Moskova'da gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ KONUSU
Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu, ilave göçü arzu etmediğini, Türkiye'deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlatan Akar, "Bunların yanı sıra ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum asla söz konusu değil" ifadelerini kullandı. ANKARA
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Dörtlü suriye toplantısı bugün
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