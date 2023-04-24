Dörtlü suriye toplantısı bugün

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının bugün Moskova'da gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu, ilave göçü arzu etmediğini, Türkiye'deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlatan Akar, "Bunların yanı sıra ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum asla söz konusu değil" ifadelerini kullandı. ANKARA