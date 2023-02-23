Dost ülkeler yalnız bırakmadı

Depremlerin ardından 75 ülkeden arama kurtarma ekipleri gelirken çok sayıda ülkede de maddi yardım kampanyaları düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı bugüne kadar diğer ülkelerden afet bölgesine sağlanan destekleri madde madde açıkladı. Sahra hastanesi sayısı 22 olurken, hastane kuran ülke sayısı 19'a ulaştı. 10 kente 90 bin 15 çadır, 167 yaşam konteyneri, 999 mobil hijyen çadırı ve 26 bin 622 jeneratör sevk edildi. Battaniye sayısı 1 milyon 344 bin 234, uyku tulumu sayısı 196 bin 538 oldu.Dünya genelinden 74 bin 750 yatak ve 5 bin 722 ton giyecek yardımı yapılırken, hijyen-tıbbi malzeme miktarı ise 3 bin 65 ton olarak kayıtlara geçti. 18 günlük süreçte yurtdışından Türkiye'ye ulaşan gıda miktarı da 5 bin 678 ton olarak duyuruldu.Hollanda'da Kızılhaç, Oxfam Novib ve UNICEF'in aralarında bulunduğu 11 yardım kuruluşu tarafından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen kampanyada toplanan para yaklaşık 110 milyon euroya ulaştı.