Dosta güven düşmana korku

Türkiye, ulusal ve uluslararası olarak gerçekleştirdiği tatbikatlarla gücüne güç katıyor. Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Katar, Pakistan ve NATO ile Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edildi. Eğitime ABD, Avustralya, Etiyopya, Fas, Fransa, Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya ve Umman gözlemci statüsünde katıldı. Türk milletinin göklerdeki milli takımı Türk Yıldızları da eğitimin seçkin gözlemci gününde nefes kesen şovuyla izleyenlere görsel şölen yaşattı. Alandaki statik uçak sergisi de göz doldurdu.Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile takip ettiği tatbikatta konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mayıs'ta süresi dolacak tahıl koridoruna ilişkin "Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları BM gözlemcileri ile çalışmalarını sürdürüyor. Temennimiz anlaşmanın uzatılması" dedi. Gelinen noktada terör örgütünün çöküş içinde olduğuna dair alametlerin görüldüğünü ifade eden Akar, "Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarını tahrip ediyor. Teröristleri mağaralarına gömmekte kararlıyız. Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu da teröristleri de kazdıkları çukurlara gömdü" dedi.