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Giriş Tarihi: 13.9.2022

Dostluğumuz kadim husumetimiz vahim

Dostluğumuz kadim husumetimiz vahim
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli Mücadelede Son Kale Haymana" etkinliğinin, "Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu" açılışında konuştu. Çavuşoğlu son dönemde provokasyonlarını artırarak gerilim yaratan Yunanistan'ı "Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır" sözleriyle uyardı. Çavuşoğlu, yıllar süren savaşta Türk milletinin yorgun düşmesine rağmen Türk ordusunun milletiyle ve imanıyla bu büyük imtihanı başarıyla verdiğine değinerek, "Bugün şartlarımız bambaşka ama aynı sarsılmaz imana sahibiz. Herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan'a söylüyoruz. Başkalarının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin, çünkü Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti ise vahimdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın" dedi.
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Dostluğumuz kadim husumetimiz vahim
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