Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri DSÖ açıkladı! En fazla yeni Covid vakası o ülkede...
Giriş Tarihi: 28.7.2022 12:48

DSÖ açıkladı! En fazla yeni Covid vakası o ülkede...

AA
DSÖ açıkladı! En fazla yeni Covid vakası o ülkede...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Japonya'nın geçen hafta 969 binden fazla vakayla "dünyanın en fazla yeni Kovid-19 vakasına sahip ülkesi" olduğunu bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Japonya'yı yaklaşık 860 bin ile ABD'nin ve 570 bin vaka ile Almanya'nın takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Japonya'nın 24 Temmuz'a kadar olan haftada 969 binden fazla yeni vakayla "dünyanın en fazla yeni koronavirüs vakasına sahip ülkesi" olduğu bildirildi.

7. DALGA

Son derece bulaşıcı olduğu aktarılan omicronun BA.5 alt varyantının yaygın olduğu Japonya'da, Kovid-19 salgınının 7'nci dalgası yaşanıyor.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün düzenlediği basın toplantısında, salgının bitmekten çok uzak olduğunu söylemişti.

Son haftalarda dünya genelinde ölü sayılarının artması ve bazı ülkelerde hastaneye yatışların yükselmesiyle sağlık çalışanlarının ve yaşlıların aşılanmasının şart olduğu belirtilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
DSÖ açıkladı! En fazla yeni Covid vakası o ülkede...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA