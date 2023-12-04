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Giriş Tarihi: 4.12.2023

DSÖ: Artık Gazze için endişemizi ifade edecek kelime bulamıyoruz

DSÖ: Artık Gazze için endişemizi ifade edecek kelime bulamıyoruz
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus: Gazze'de tanık olduğumuz durumla ilgili endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum. Derhal ateşkes! Dün ekibimiz Gazze'nin güneyindeki Nasser Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanede kapasitesinin 3 katı üstünde, 1000 hastaya bakılıyor. Tesisin her köşesini dolduran sayısız insan barınak arıyor. Hastalar, yerde acı içinde, çığlıklar atarak tedavi görüyor. Bu koşullar, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından hayal edilemeyecek kadar yetersiz.

BM OKULUNDA HEPATİT A SALGINI
BM'nin Gazze'deki yetkililerinden Thomas White, BM tarafından işletilen okullardan birinin şu anda Hepatit A salgınının ortasında olduğunu ve hastalık riskinin her gün daha da arttığını söyledi.
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DSÖ: Artık Gazze için endişemizi ifade edecek kelime bulamıyoruz
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