DSÖ: Artık Gazze için endişemizi ifade edecek kelime bulamıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus:
Gazze'de tanık olduğumuz
durumla ilgili endişemizi ifade
edecek kelime bulamıyorum. Derhal
ateşkes! Dün ekibimiz Gazze'nin
güneyindeki Nasser Hastanesi'ni
ziyaret etti. Hastanede kapasitesinin
3 katı üstünde, 1000 hastaya bakılıyor.
Tesisin her köşesini dolduran
sayısız insan barınak arıyor.
Hastalar, yerde acı içinde, çığlıklar
atarak tedavi görüyor. Bu koşullar,
sağlık hizmetlerinin sağlanması
açısından hayal edilemeyecek kadar
yetersiz.
BM OKULUNDA HEPATİT A SALGINI
BM'nin
Gazze'deki yetkililerinden Thomas White, BM tarafından işletilen okullardan birinin şu anda Hepatit A salgınının ortasında olduğunu ve hastalık riskinin her gün daha da arttığını söyledi.