DSÖ: Artık Gazze için endişemizi ifade edecek kelime bulamıyoruz

Gazze'de tanık olduğumuzdurumla ilgili endişemizi ifadeedecek kelime bulamıyorum. Derhalateşkes! Dün ekibimiz Gazze'ningüneyindeki Nasser Hastanesi'niziyaret etti. Hastanede kapasitesinin3 katı üstünde, 1000 hastaya bakılıyor.Tesisin her köşesini dolduransayısız insan barınak arıyor.Hastalar, yerde acı içinde, çığlıklaratarak tedavi görüyor. Bu koşullar,sağlık hizmetlerinin sağlanmasıaçısından hayal edilemeyecek kadaryetersiz.BM'ninGazze'deki yetkililerinden Thomas White, BM tarafından işletilen okullardan birinin şu anda Hepatit A salgınının ortasında olduğunu ve hastalık riskinin her gün daha da arttığını söyledi.