DSÖ başkanı korkuttu: Kış zor olacak

Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün Omicron varyantının Delta'dan çok daha hızlı yayıldığını, iki üç gün içerisinde iki kat fazla vaka artışının beklendiğini söyleyerek "Çok yüksek risk var. Önümüzdeki kış çok zor olacak" dedi. Önceki gün ABD
'de günlük vaka sayısı 440 bin, Fransa
'da 179 bin, İngiltere
'de 129 bin olarak kaydedildi. DSÖ Başkanı Ghebreyesus, zengin ülkelerde nüfusun yüzde 67'sinin aşılandığını, yoksul ülkelerdeki aşılamanın ise yüzde 10'un altında olduğunu, bunun da pandeminin sona ermesinin önündeki en büyük engel teşkil ettiğini söyledi.