DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ikinci dönem için tek aday gösterildi

DSÖ 150. Yönetim Kurulu Toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam ediyor. Örgütten yapılan açıklamada, toplantının bugün yapılan oturumunda, Ghebreyesus'un oybirliğiyle ikinci dönem için Genel Direktör adayı olarak gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, 2022 Mayıs'ında yapılacak 74. Dünya Sağlık Asamblesindeki (DSA) seçimde Ghebreyesus için karar verileceği belirtildi.

Seçime tek aday olarak girecek Ghebreyesus, "diyecek söz bulamadığını" belirterek, yönetim kuruluna son 5 yıldaki desteği için teşekkür etti.

Ghebreyesus, halen dünyanın omicron varyantıyla mücadele verdiğini vurgulayarak, "İnanıyorum ki 2022'de salgının akut aşaması sona erecek çünkü hepimiz bezgin ve yorgunuz." dedi.

ETİYOPYA DESTEĞİNİ ÇEKMİŞTİ

Etiyopya, kendi vatandaşı olan Ghebreyesus'a desteğini çektiğini duyurmuştu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, DSÖ Yönetim Kurulu'na mektup göndererek, 5 yıllık ikinci dönem için tekrar göreve seçilmesi beklenen Ghebreyesus'un görevini kötüye kullandığını belirtmişti.

Mektupta, ülkenin kuzeyinde yaşanan iç çatışmada Ghebreyesus'un sergilediği "tarafgir" tutumun kabul edilemeyeceği ve Genel Direktör'ün konumunu kullanarak Etiyopya'nın iç işlerine müdahale ettiği öne sürülmüştü.

28 ÜLKE TARAFINDAN TEK ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 28 ülke, 29 Ekim 2021'de DSÖ mevcut Genel Direktörü Ghebreyesus'u DSÖ Genel Direktörü seçiminde tek aday olarak göstermişti.

Ghebreyesus, DSA'da gizli yapılacak oylamada yeniden seçilirse DSÖ'yü 5 yıl daha yönetecek.

DSÖ Genel Direktörlüğü için aday olma süreci geçen yıl nisan ayında başlamış, 23 Eylül 2021'de sona ermişti.

Ghebreyesus, Mayıs 2017'de yapılan Dünya Sağlık Asamblesinin 70'inci toplantısında yapılan seçimin son turunda, İngiliz aday David Nabarro karşısında 133 oy alarak DSÖ Genel Direktörü seçilmişti.