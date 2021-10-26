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Giriş Tarihi: 26.10.2021 16:55

DSÖ, Hindistan'da üretilen koronavirüs aşısına onay vermeyi planlıyor!

AA
DSÖ, Hindistan’da üretilen koronavirüs aşısına onay vermeyi planlıyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına 24 saat içinde onay verebileceklerini bildirdi.

Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında sorulması üzerine, DSÖ'ye Kovid-19 aşılarının kullanımı konusunda danışmanlık yapan Stratejik Uzmanlar Danışma Grubu'nun (SAGE) aşıya ilişkin mevcut verileri incelediğini aktardı.

Harris, "Her şey elverişli olur ve yolunda giderse ve komite de tatmin olursa önümüzdeki 24 saat içinde (acil onay için) bir tavsiye bekliyoruz." dedi.

Bharat Biotech, acil kullanım onayı almak için DSÖ ile görüşmelerde bulunuyordu.

ÇOK SAYIDA ÜLKE ONAY VERMİŞTİ

Aralarında Brezilya, İran, Meksika ve Filipinler'in olduğu pek çok ülkede Covaxin aşısı için acil kullanım izni verilmişti.

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti. Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.

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DSÖ, Hindistan'da üretilen koronavirüs aşısına onay vermeyi planlıyor!
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