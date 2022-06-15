DSÖ maymun çiçeği için toplanıyor

DSÖ, şu ana kadar 39 ülkede 1600 Maymun Çiçeği vakasının ortaya çıktığını, 1500 de şüpheli vaka olduğunu duyurdu. Şu ana kadar söz konusu virüse bağlı can kaybı tespit edilmediği ifade edildi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Gebreyesus, "Küresel Maymun çiçeği virüsü oldukça olağandışı ve endişe verici" ifadelerini kullandı. Öte yandan DSÖ Acil Müdahale Direktör Yardımcısı Ibrahima Soce Fall, virüsün Avrupa'da yayılma oranının yüksek, dünyanın geri kalanında ise orta derecede olduğunu söyledi. Fall, virüsün nasıl yayıldığına ilişkin hala bilgi açığı olduğunun altını çizdi.

"İKİ İLA DÖRT HAFTAYA KADAR BULAŞICI OLABİLİR"

Cenevre'de yapılan basın toplantısında konuşan DSÖ çiçek hastalığı uzmanı Dr. Rosamund Lewis, Maymun Çiçeği virüsünün bazen hafif semptomlar gösterdiğini, bulaşıcılığının iki ila dört hafta sürebildiğini aktardı. Lewis, "İnsanların kendilerini bu kadar uzun süre izole etmesinin çok zor olduğunu biliyoruz, ancak başkalarını korumak çok önemli. Çoğu durumda, insanlar evde kendilerini izole edebilir ve hastaneye gitmelerine gerek yok" dedi.

Uzmanlar, virüsün yakın temasla bulaştığını düşünüyor. Virüsün giysilerden, yatak kılıflarından ve çarşaflardan, havlu ve bulaşıklardan da başkalarına bulaşabileceği ifade edildi.