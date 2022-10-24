DSÖ yolsuzluk iddialarına tepki gösterdi

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed Salim el-Mandhari, bölge çalışanlarına yolladığı yazılı açıklamada, "İddialar, hizmet etmeye çalıştığımız Suriye halkını olumsuz etkilemektedir." ifadesine yer verdi.

El Mandhari, iddialara dair incelemelerin sürdüğünü ve mayıs ayında Maktumova yerine vekil direktörün tayin edilmesiyle gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, "Bağışçı ortaklarımızı söz konusu incelemeye dair bilgilendiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Öte yandan DSÖ'nün Cenevre'deki genel merkezinde görev yapan Etik Birimi'nden bir heyetin, bu hafta içinde örgütün Kahire'deki Doğu Akdeniz Bölge Direktörlüğü'ne ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Bölge çalışanlarına konuya dair yollanan e-postada "Ziyaretin amacı etik davranış, prensipler, değerler ve beklentiler üzerine farkındalığı artırmaktır." ifadesi yer aldı.

MAKTUMOVA HAKKINDAKİ YOLSUZLUK İDDİALARI

Maktumova'nın görev süresinde DSÖ'nün bağış paralarının büyük bir miktarını kötü kullandığı, çalışanlara etik dışı davrandığı ve üst düzey yetkililere rüşvet verdiğine dair belgeler 21 Ekim'de basına sızmıştı.

Ortaya çıkarılan 100'ün üzerinde belgede Maktumova'nın, Suriye rejiminden üst düzey siyasetçilerin akrabalarını DSÖ'de istihdam ettiği ve üst düzey Sağlık Bakanlığı çalışanlarına bilgisayar, altın ve pahalı otomobil aldığı öne sürülmüştü.

Belgelerde ayrıca Maktumova'nın Suriye'de Kovid-19 salgınının etkili olduğu sırada DSÖ'nün kasasından 11 bin ABD doları harcayarak başkent Şam'daki Four Seasons Oteli'nde parti düzenlediği iddiası yer almıştı.

Maktumova, hakkındaki iddiaları "karalayıcı" olarak nitelendirmişti.

DSÖ'nün eski Lübnan Direktörü Dr. Iman Shankiti'yi mayısta Suriye'ye vekil direktör olarak atamasına rağmen Maktumova'nın direktör maaşı almaya devam ettiği biliniyor.