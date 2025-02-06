DSÖ’den Gazze için tıbbi tahliyelerin hızlandırılması çağrısı: “Daha fazla koridora ihtiyacımız var”

DSÖ'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'den video konferans aracılığıyla bağlanarak BM'deki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Peeperkorn, Gazze'deki yıkımın çok büyük, tahayyül edilemez düzeyde olduğunu belirterek, 36 hastaneden 18'inin kısmen hizmet verebildiğini ifade etti. Gazze'deki durumdan BM personeli dahil etkilenmeyen kimse olmadığını dile getiren Peeperkorn, herkesin kaygı bozukluğu ve depresyonla mücadele ettiğini ancak sadece 2 psikiyatrist bulunduğunu söyledi.

Peeperkorn, diğer taraftan ateşkes anlaşmasının ardından saldırılar nedeniyle işlevsiz hale getirilen bazı hastanelerin çok hızlı bir şekilde tekrar hizmet vermeye başladığına dikkati çekerek, bunun önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.



TIBBİ TAHLİYELER HIZLANDIRILMALI



Peeperkorn, Gazze'de aralarında yaklaşık 5 bin çocuğun da bulunduğu 12 ila 14 bin hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyacı olduğunu belirterek, bunların yarısının saldırılar nedeniyle yaralı olduğunu, diğerlerinin ise kronik hastalığı bulunduğunu ifade etti. Refah Sınır Kapısı'nın tahliyeler için açıldığına işaret eden Peeperkorn, "Ancak bu yeterli değil. Tıbbi tahliyeleri hızlandırmalıyız. Daha fazla tıbbi koridora ihtiyacımız var." dedi. Peeperkorn, DSÖ'nün saldırıları kimin düzenlediğini tespit edemediğini ancak Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık tesislerine 670 saldırı yapıldığını, bunların doktorlar ve siviller dahil 886 ölüme ve 1355 yaralanmaya neden olduğunu dile getirdi. ABD'nin DSÖ'den çekilme kararıyla ilgili ise Peeperkorn, ABD'nin bu kararı gözden geçireceğini umduğunu, "izolasyon değil işbirliğine odaklanmak" gerektiğini kaydetti.