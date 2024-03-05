DSÖ’den Gazze’de açlıktan ölen çocuklarla ilgili açıklama: Dehşet verici

Kamal Adwan Hastanesi Gazze'nin bölgedeki tek çocuk hastanesi ve ilaçları ile dolup taşmaktadır. Gıda eksikliği 10 çocuğun ölümüyle sonuçlandı. Elektrik eksikliği, özellikle yoğun bakım ünitesi ve yeni doğan ünite gibi kritik alanlarda, bakım için ciddi bir tehdit oluşuyor. Ona 9 bin 500 litrelik yakıt ve bazı temel tedavi yöntemleriyle ulaşmayı başardı. Bu, hayat kurtaran acil yardımın çok küçük bir kısmı" dedi.