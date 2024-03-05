DSÖ’den Gazze’de açlıktan ölen çocuklarla ilgili açıklama: Dehşet verici

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "DSÖ'nün Gazze'nin dağıtımki Al-Awda ve Kamal Adwan hastanelerine yaptığı ziyaretler sırasında ortaya çıkan korkunç bulgular; ciddi düzeyde yetersiz beslenme, açlıktan ölen çocuklar, ciddi yakıt, tedavi ve malzeme sıkıntısı, hastane binalarının yıkılmış olması" şeklinde ifadeler kullanıldı.
"DEHŞET VERİCİ"
Ghebreyesus, 10 yaşında açlıktan hayatını kaybettiğini vurgulayarak, "Binalarından biri yıkılmış olan Al-Awda Hastanesi'ndeki durum özellikle dağıtımını verdi.
Kamal Adwan Hastanesi Gazze'nin bölgedeki tek çocuk hastanesi ve ilaçları ile dolup taşmaktadır. Gıda eksikliği 10 çocuğun ölümüyle sonuçlandı. Elektrik eksikliği, özellikle yoğun bakım ünitesi ve yeni doğan ünite gibi kritik alanlarda, bakım için ciddi bir tehdit oluşuyor. Ona 9 bin 500 litrelik yakıt ve bazı temel tedavi yöntemleriyle ulaşmayı başardı. Bu, hayat kurtaran acil yardımın çok küçük bir kısmı" dedi.