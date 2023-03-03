DSÖ’den Kovid-19 açıklaması: Vazgeçmedik

Ghebreyesus, DSÖ'de düzenlenen haftalık basın toplantısında, Türkiye ve Suriye'de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaretinin ardından dün Cenevre'ye döndüğünü belirterek, deprem bölgelerinde gördüğü yıkım ve acıların kendisini derinden etkilediğine işaret etti.

Hatay'da birçok binanın çöktüğünü veya hasar aldığını anlatan Ghebreyesus, yıkımın büyük olmasına rağmen Türkiye'nin deprem sonrası aynı büyüklükte müdahaleler gerçekleştirdiğini söyledi.

Ghebreyesus, "Depremden sonraki ilk iki hafta boyunca 55 binden fazla bakıma muhtaç insan helikopter, ambulans ve araçlarla Türkiye genelindeki hastanelere ulaştırıldı. İlk günden itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden en çok etkilenen bölgelerdeki müdahalelere sahada öncülük ediyor." dedi.

Çok sayıda Sağlık Bakanlığı ekibinin, depremden etkilenen bölgelere taşındığını belirten Ghebreyesus, ekiplerin, çadırlarda, konteynerlerde ve arabalarda sağlık çalışanları ve diğer müdahale ekipleriyle yan yana yaşadığını söyledi.