DSÖ’den Omicron varyantı açıklaması

FRANSA VE İSVİÇRE'YE TEŞEKKÜR

Omicron hakkında daha fazla bilgi edinmeye yardımcı olmak için DSÖ ile yakın bir şekilde çalışan Güney Afrika'daki bilim insanlarına bir kez daha teşekkür eden Ghebreyesus, önümüzdeki hafta Afrika Birliği ve Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve araştırmacıları bir araya getirecek olan Afrika'da Uluslararası Halk Sağlığı Konferansı'na katılmayı dört gözle beklediğini dile getirdi. Ülkeleri "etkisiz" ve "ayrımcı" seyahat yasaklarından kaçınmaya çağıran Ghebreyesus "Fransa ve İsviçre'nin Güney Afrika ülkelerine yönelik seyahat yasaklarını kaldırmasından memnunum ve diğer ülkeleri de onların yolundan gitmeye çağırıyorum. Fransa ve İsviçre'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

Omicron mutasyonunun tespit edilmesinin ardından birçok ülke sınırlarını Güney Afrika'ya kapatarak bütün uçuşları durdurmuştu.