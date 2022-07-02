DSÖ’den yeni açıklama! İşte maymun çiçeği vakalarında son durum!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Koordinatörü Dr. Hans Kluge, maymun çiçeği salgınının merkez üssü Avrupa'daki son durum hakkında dün açıklama yaptı. Dr. Kluge "Rehavete yer yok. Maymun çiçeği vakaları son iki hafta içinde Avrupa Bölgesi'nde üçe katlandı" dedi. ABD hastalık kontrol ve önleme otoritesi CDC, çiçek hastalığı ve maymun çiçeği aşılarının maymun çiçeğine maruz kalmadan önce yapıldığında insanları maymun çiçeği hastalığına karşı korumada etkili olduğunu ifade etti.

Kluge, basına yaptığı durum değerlendirmesinde hükümetlere ve sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaparak giderek artan 'vakalarının kontrol altına alınması için acil ve koordineli çabaların' artmasını istedi. DSÖ'nün, kadınlarda ve çocuklarda da az sayıda olmasına rağmen maymun çiçeğinin görülmeye başlaması üzerine salgınının kıtadaki durumunu "Yüksek risk" olarak değerlendirdiği ifade edildi. Dr Kluge, tüm dünyadaki vakaların yüzde 90'ının Avrupa'da olduğunu ve kıta genelinde vakaların 4500'ü aştığının altını çizdi.