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Giriş Tarihi: 15.12.2021 14:51 Son Güncelleme: 15.12.2021 14:53

Dubai emiri ile görüşen Bakan Çavuşoğlu: İlişkilerimizi geliştireceğiz

DHA
Dubai emiri ile görüşen Bakan Çavuşoğlu: İlişkilerimizi geliştireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktoum ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi geliştreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktoum ile görüştü.

"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Maktoum'la görüştük. BAE'yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz" dedi.

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Dubai emiri ile görüşen Bakan Çavuşoğlu: İlişkilerimizi geliştireceğiz
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