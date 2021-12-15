Dubai emiri ile görüşen Bakan Çavuşoğlu: İlişkilerimizi geliştireceğiz

"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Maktoum'la görüştük. BAE'yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz" dedi.