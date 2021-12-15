Dubai emiri ile görüşen Bakan Çavuşoğlu: İlişkilerimizi geliştireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktoum ile görüştü.
"İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"
Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Maktoum'la görüştük. BAE'yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz" dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve #Dubai Emiri Şeyh Maktoum'la görüştük. BAE'yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 15, 2021
Met w/PM of UAE and the Ruler of Dubai, Sheikh Maktoum. Will further develop our economic and commercial relations with UAE. 🇹🇷🇦🇪 pic.twitter.com/wjUjtBjfVj