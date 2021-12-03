Dünya Bankası’nın performans endeksi yayınlandı! Listede Türkiye de var

Dünya Bankası, küresel çapta 174 ülkenin, ekonomideki ulusal istatistik sistemlerinin performansını ölçmek bir göstergesi sistemi geliştirdi. İstatistiksel Performans Göstergesi (SPI) adı verilen performans endeksini kamuoyu erişimine açan Dünya Bankası'nın yeni sisteminde, Türkiye'nin performansı ise dikkat çekti.
TÜRKİYE EN BAŞARILI 5'TE 1'LİK DİLİMDE
2016 ila 2019 yılları arasındaki verilerin işlendiği endeks, ülkelerin ekonomik ölçekteki ihtiyaçlarını tespiti ve verilerin etkin bir biçimde incelenmesine olanak sağlamak için geliştirilen sistemde, ülkelerin endeksi kullanımları ve acil ihtiyaçların karşılanmasındaki etkin yaklaşımları da mercek altına alındı.
Veri kullanımı, veri hizmetleri, veri ürünü, veri kaynağı ve veri altyapısı başlıkları altında, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tutarlılığını ölçen endekste, Türkiye en üst dilimde yer aldı.
Türkiye'nin, başarılı istatistiksel veri girişi, gelişmiş altyapı, istatistik sistemlerinin olgunluğu ve performansının en başarılı olduğu ülkelerin yer aldığı yüzde 20'lik zirve grubunda kendine yer edinmesi oldukça dikkat çekti.
Türkiye, genel performansta yüzde 84.6'lık bir oranla en başarılı grafiği sergileyen ülkelerden biri oldu.