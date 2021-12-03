Dünya Bankası’nın performans endeksi yayınlandı! Listede Türkiye de var

Türkiye'nin, başarılı istatistiksel veri girişi, gelişmiş altyapı, istatistik sistemlerinin olgunluğu ve performansının en başarılı olduğu ülkelerin yer aldığı yüzde 20'lik zirve grubunda kendine yer edinmesi oldukça dikkat çekti.

Türkiye, genel performansta yüzde 84.6'lık bir oranla en başarılı grafiği sergileyen ülkelerden biri oldu.