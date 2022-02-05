Dünya basını Başkan Erdoğan’ı konuşuyor! Türkiye’nin Ukrayna hamlesi manşetten verildi

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung, haberinde "Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında bir askeri çatışmayı önlemek istiyor." ifadelerini kullanırken Der Tagesspiegel gazetesi de "Türkiye, iki ülke arasındaki krizi sona erdirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır." cümleleriyle ziyaretin umut vadettiğini vurguladı.

"ERDOĞAN BARIŞÇIL BİR YOL İZLİYOR"

Katar merkezli El Cezire, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümünde yardıma hazır olduğuna dikkat çekti. Haberde, Başkan Erdoğan'ın diplomatik girişimlerinin, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede yapıcı ve barışçıl sonuçları getirmesi beklendiğinin altı çizildi.