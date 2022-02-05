Dünya basını Başkan Erdoğan’ı konuşuyor! Türkiye’nin Ukrayna hamlesi manşetten verildi

DÜNYA BASINININ GÖZÜ BU ZİYARETTE
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bu krizde üstlendiği arabuluculuk rolü çerçevesinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette, mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerginliğin tırmandığı bir dönemde ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan'ın bu teması ise, dünya basını tarafından yakından takip edildi.
Türkiye'nin arabuluculuk rolü, dış basında manşetleri süslerken, Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar da büyük yankı uyandırdı.
"TÜRKİYE TÜM DENGELERİ GÖZETİYOR"
ABD'li The Wall Street Journal, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini manşete taşıdı. WSJ, haberinde, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek vadeden bir güç olduğunu vurgulamak amacıyla Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yaptığını ifade etti.
Başkan Erdoğanın Ukrayna ziyareti dünya basınında
ABD'li gazete, başkent Kiev'e ziyarette bulunan Başkan Erdoğan'ın, krize bir çözüm getirmede başarılı adımlar atabileceğine ilişkin girişimlerine de yer verdi.
İngiliz The Guardian, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti haberini manşetten verenlerden oldu. The Guardian, Başkan Erdoğan'ın Rusya ile ilişkilerini sürdürdüğünü ve Ukrayna'yı desteklemek için hassas bir dengeyi gözeterek krize yaklaştığını vurguladı.
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, Zelenskiy ile Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Kiev'de imzalanan anlaşmanın, iş birliği için yeni ufuklar açacağını ifade etti.
"NATO'DAKİ AĞIRLIKLARI ARTABİLİR"
Fransız basını da, ikili görüşmenin detaylarını yakından takip etti. France 24, Başkan Erdoğan'ın arabuluculuk girişimlerinin başarıya ulaşması durumunda Türkiye'nin NATO'da ağırlığının artacağına dikkat çekti.
Le Parisien gazetesi ise, Başkan Erdoğan'ın Kiev'de arabuluculuk rolünü üstlendiğini duyuran yayın organlarından oldu.
Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung, haberinde "Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında bir askeri çatışmayı önlemek istiyor." ifadelerini kullanırken Der Tagesspiegel gazetesi de "Türkiye, iki ülke arasındaki krizi sona erdirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır." cümleleriyle ziyaretin umut vadettiğini vurguladı.
"ERDOĞAN BARIŞÇIL BİR YOL İZLİYOR"
Katar merkezli El Cezire, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümünde yardıma hazır olduğuna dikkat çekti. Haberde, Başkan Erdoğan'ın diplomatik girişimlerinin, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede yapıcı ve barışçıl sonuçları getirmesi beklendiğinin altı çizildi.