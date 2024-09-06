Dünya basını zirveye kilitlendi: Türkiye ve Mısır’dan yeni bir sayfa

Uluslararası siyaset kaotik bir döneme girerken Türkiye ile Mısır'ın stratejik hamleleri dünya basınında geniş yankı buluyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmasına dair çok sayıda analiz yayımlandı. Haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sisi'nin birçok alanda yaptığı işbirliği anlaşmaları ele alındı. Erdoğan ve Sisi'nin görüşmeleri özellikle komşu Yunanistan basınında alarm zilleri çaldırdı. Yunanistan merkezli NEWS 24/7 isimli haber sitesine göre, Erdoğan-Sisi görüşmesi Atina'da tedirginliğe yol açtı. Türkiye ile Mısır'ın büyük bir savunma işbirliğine girdiğini vurgulayan bir diğer Yunan yayın organı Pentapostagma ise, "Mısır bize ihanet mi edecek?" başlığını attı. Yunan Devlet Televizyonu ERT, Erdoğan-Sisi buluşmasını "tarihi bir görüşme" olarak niteledi. Ethnos gazetesi de Türkiye ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da merkezi aktörler olarak ortaya çıkma kararlılığında olduğuna dikkati çekti.Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP iki ülkenin yeni bir sayfa açtığını belirterek Erdoğan ve Sisi'nin Gazze'de ateşkes ve kuşatma altındaki Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunduğuna yer verdi. Sisi'nin "Türkiye ziyaretim ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir aşamaya öncülük ediyor" açıklamasına dikkat çeken Al Jazeera iki ülke arasında 17 anlaşmanın imzalandığını yazdı. France24, Türkiye ve Mısır'ın Gazze konusunda ortak bir tavır benimsediğini vurguladı. Times of Israel gazetesi ise, görüşme ile uzun süredir gergin devam eden ilişkilerin yumuşadığını ve her alanda ilişkileri iyileştirme iradesini yeniden teyit ettiğini yazdı.Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sivil havacılık alanında imzalanan mutabakat zaptıyla Türkiye ile Mısır arasındaki uçak seferlerinin 2 katına çıkacağını bildirdi. Uraloğlu, mutabakat zaptı ile frekans konusundaki sorunların çözüldüğünü belirterek, "İki ülke arasında haftalık 30 frekans olan yolcu seferi sayısı 67 frekansa çıkarıldı. THY İstanbul-Kahire hattında haftalık 28, AJet Sabiha Gökçen-Kahire hattında 5 frekans uçuş gerçekleştiriliyor" dedi. ANKARADünyanın birçok ülkesinden çok sayıda şirketin savunma sanayisi ürünlerini sergilediği Mısır'daki Uluslararası Havacılık Fuarı'na katılan Türkiye'nin Jet eğitim uçağı HÜRJET, Mısır'ın simgelerinden biri olan piramitlerin üzerinden gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 dakika süren uçuş, piramitleri ziyaret eden turistler tarafından da ilgiyle takip edildi. Mısır Savunma Bakanlığı ve Mısır Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen ve üç gün süren fuar dün sona erdi.