Dünya böyle vahşet görmedi

ABD ve Batı'nın sınırsız desteğini alarak Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısı dün itibarıyla 44 bini aştı. Katar merkezli Al Jazeera kanalı ise 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü anısına Gazze'de katledilen çocuklara dair kapsamlı bir haber yayınladı. Haberde İsrail'in öldürdüğü çocukların isimleri A'dan Z'ye olacak şekilde sıralandı. Listede en popüler Filistinli çocuk isimlerinin seçildiği belirtildi. İşte dünyanın gözü önünde katledilen masum çocuklara dair bazı detaylar:İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bin 400 çocuğu katletti.Bu her 30 dakikada bir çocuğun öldürülmesi demek.Her gün 10 çocuk İsrail'in ablukası nedeniyle anastezi olmadığı için bir ya da iki bacağını kaybetti.17 binden fazla çocuk öksüz kaldı.Bir yaşın altında öldürülen bebeklerin sayısı.Yaşları 1-3 arasında değişen çocukların sayısı.Yaşları 4-5 arasında değişen çocuk kurbanların sayısı.Yaşları 6-12 arasında değişen ilkokul çağındaki çocuk kurbanların sayısı.Yaşları 13-17 arasında değişen kurban sayısı.bazı isimler:439 Ahmed isimli çocuk öldürüldü.: 71 Baraa isimli çocuk öldürüldü.19 Celine isimli çocuk öldürüldü.: 46 Dima isimli çocuk öldürüldü.: 18 Eline isimli çocuk öldürüldü.: 64 Farah isimli çocuk öldürüldü.: 41 Ghazal isimli çocuk öldürüldü.: 89 Hala isimli çocuk öldürüldü.: 129 İbrahim isimli çocuk öldürüldü .: 78 Khaled isimli çocuk öldürüldü.58 Zain isimli çocuk öldürüldü.İSRAİL merkezli Haaretz gazetesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "savaş suçu" olarak niteleyen bir analiz yazısı yayımladı. İsrail saldırılarının Gazze'nin farklı noktalarında devam ettiğine değinilen analizde, İsrail'in binlerce yıllık Gazze'yi yok ettiği vurgulandı. Öte yandan Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Serbest bırakılan her rehine için 5 milyon dolar ödül vereceğiz" açıklamasını yaptı.