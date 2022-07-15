Dünya bu gizemli yaratığı konuşuyor! İnsana benziyor ancak dizleri ters...

ABD'nin Kentucky eyaletindeki ünlü Red River Gorge kanyonundaki kulübelerden birinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntü şaşkına çevirdi. İnsan gibi hareket eden ancak diz kapaklarının ters olduğu görülen canlı sosyal medyada gündem oldu. Tuhaf yaratık Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum'a benzetilirken çok sayıda senaryo da ortaya atıldı.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Güvenlik kameralarının açısına giren esrarengiz canlı Gollum'a benzetildi | Video

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Kentucky'deki Red River Gorge'daki kulübelerinden birinde güvenlik kameralarına takılan siyah beyaz görüntülerde insana benzetilen ancak diz kapakları ters olan esrarengiz bir canlı görülüyor. Görüntülerin montaj mı yoksa gerçek mi olduğu bilinmezken sosyal medya kullanıcıları ilginç yaratık ile ilgili çeşitli iddialar ortaya attı.