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Giriş Tarihi: 15.7.2022 16:23 Son Güncelleme: 15.7.2022 16:45

Dünya bu gizemli yaratığı konuşuyor! İnsana benziyor ancak dizleri ters...

Dünya bu gizemli yaratığı konuşuyor! İnsana benziyor ancak dizleri ters...

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Red River Gorge kanyonlarında bir güvenlik kamerasına takılan görüntüler şaşkına çevirdi. Dünya genelinde merak yaratan görüntülerdeki esrarengiz canlının Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum'a benzediği iddia edildi.

ABD'nin Kentucky eyaletindeki ünlü Red River Gorge kanyonundaki kulübelerden birinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntü şaşkına çevirdi. İnsan gibi hareket eden ancak diz kapaklarının ters olduğu görülen canlı sosyal medyada gündem oldu. Tuhaf yaratık Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum'a benzetilirken çok sayıda senaryo da ortaya atıldı.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Güvenlik kameralarının açısına giren esrarengiz canlı Gollum'a benzetildi | Video

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Kentucky'deki Red River Gorge'daki kulübelerinden birinde güvenlik kameralarına takılan siyah beyaz görüntülerde insana benzetilen ancak diz kapakları ters olan esrarengiz bir canlı görülüyor. Görüntülerin montaj mı yoksa gerçek mi olduğu bilinmezken sosyal medya kullanıcıları ilginç yaratık ile ilgili çeşitli iddialar ortaya attı.

DAKİKALARCA GEZDİ

Esrarengiz yaratığın kamyonetin arkasından geçerek dakikalarca bölgede gezdiği görülürken videodaki canlının şaka amaçlı kostüm giyen birisi olabileceği iddia edildi.

Öte yandan Daily Star'da yer alan habere göre; bazıları esrarengiz canlıyı Yüzüklerin Efendisi'nden Smeagol'ü hatırlattığını ifade ederken bazıları ise "çıplak bir büyükanne" olabileceğini öne sürdü.

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Dünya bu gizemli yaratığı konuşuyor! İnsana benziyor ancak dizleri ters...
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