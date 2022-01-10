Dünya bu görüntüyü konuşmuştu! Afganistan’da kaybolan bebek bulundu

Ağustos ayında Taliban'ın Kabil'e girmesiyle birlikte Taliban kontrolü ele geçirdi. Bu süreçte binlerce Afgan vatandaşı ülkeyi terk etmeye başladı. O günlerde 2 aylık olan bir bebeğin Kabil Havalimanı'ndaki görüntüsü tüm dünyanın gündemine oturdu. Bebek, binlerce kişi Kabil Havalimanı'na girmeye çalışırken, çitlerin üzerinden Amerikan askerlerine verilmişti.
BİR TAKSİ ŞOFÖRÜ ALMIŞ
Ancak aile de bir şekilde havalimanına girmeyi başardığında, çocuklarını hiçbir yerde bulamamıştı. Ailenin sosyal medyadaki çağrıları sonunda yanıt buldu. Bebeğin Hamid Safi isimli bir taksi şoföründe olduğu öğrenildi.
DEDESİ ALMAK İÇİN GİTTİ
İsminin Sühely Ahmedi olduğu öğrenilen minik bebeği bulmak için dedesii Kabil'e uzun bir yolculuk yaptı. Ancak taksici Safi başta bebeği vermeyi reddetti ve kendisi ile ailenin de ABD'ye tahliye edilmesini istedi.
7 HAFTALIK MÜZAKERE
7 haftalık müzakerelerin sonucunda Safi ile Taliban polisi arasında anlaşma sağlandı ve 2 gün önce minik Süheyl dedesine teslim edildi. Safi, çocuğu yerde tek başına yatarken bulduğunu söyledi. Taksi şoförü bebeğin ailesini aradığını ancak bulamayınca kendi çocuğu gibi büyütmek için bebeği götürdüğünü ifade etti.
KAVUŞMAYI BEKLİYORLAR
Henüz anne-baba bebeklerini görebilmiş değil. Bebeğin babası Mirza Ali Ahmedi ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Ahmedi'nin eşi ve diğer 4 çocuğuyla ABD'ye giden tahliye uçağına bindirildiği öğrenildi.
Şu anda ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan aile, kısa süre içinde çocuklarına kavuşmayı bekliyor.