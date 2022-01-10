Dünya bu görüntüyü konuşmuştu! Afganistan’da kaybolan bebek bulundu

Ağustos ayında Taliban'ın Kabil'e girmesiyle birlikte Taliban kontrolü ele geçirdi. Bu süreçte binlerce Afgan vatandaşı ülkeyi terk etmeye başladı. O günlerde 2 aylık olan bir bebeğin Kabil Havalimanı'ndaki görüntüsü tüm dünyanın gündemine oturdu. Bebek, binlerce kişi Kabil Havalimanı'na girmeye çalışırken, çitlerin üzerinden Amerikan askerlerine verilmişti.

BİR TAKSİ ŞOFÖRÜ ALMIŞ

Ancak aile de bir şekilde havalimanına girmeyi başardığında, çocuklarını hiçbir yerde bulamamıştı. Ailenin sosyal medyadaki çağrıları sonunda yanıt buldu. Bebeğin Hamid Safi isimli bir taksi şoföründe olduğu öğrenildi.