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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Dünya, Cumhuriyet’in 98. yıldönümünü kutladı

Dünya, Cumhuriyet’in 98. yıldönümünü kutladı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü Almanya'da, Türk Büyükelçiliğince verilen resepsiyonla kutlandı. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in verdiği resepsiyon saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Alman Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu resepsiyona yabancı misyon temsilcileri ve Türk toplumunun önde gelen isimleri katıldı.
Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği Cumhuriyet resepsiyonu düzenledi. Büyükelçi Hakan Olcay, ilerleyen yıllarda Cumhuriyet Bayramı'nın İrlandalı dostlarla sağlık içinde kutlanmasını temenni etti.
Kuzey Makedonya'daki Yörük köyü Buçim'de Cumhuriyet Bayramı, komşu köylerin katılımıyla kutlandı. Çocuklar şiirler okudu.
Katar'ın başkenti Doha'daki "Türk Okulu" öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Vatan" marşını seslendirdi.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
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Dünya, Cumhuriyet’in 98. yıldönümünü kutladı
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