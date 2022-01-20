Dünya diken üstünde! Rusya tek tek saydı: Ukrayna’ya 460 ton silah gönderildi

RUSYA UKRAYNA'YI İŞGAL EDER Mİ?

Batı ve Ukrayna medyası tarafından yapılan, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine dair haberleri de eleştiren Zaharova, "Şuanda batı ve Ukrayna medyası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair spekülatif haberlerini yine tekrarlıyor. Bu haberlerin, somut delil oluşturmak için yapıldığını düşünüyoruz" dedi.