Dünya gazze için ayakta

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik barbar katliamları dünyanın dört yanındaki gösterilerde lanetleniyor. ABD, İngiltere, Avusturya, İrlanda ve Almanya gibi Batılı ülkelerdeki gösterilerde katil İsrail'in soykırımlarını protesto eden göstericiler, Filistin bayrakları ile üzerinde "Gazze'deki soykırım hepimizi etkiliyor", "Soykırımı durdurun, Filistin özgür kalacak", "Gazze'de soykırımı durdurun", "Siyonizm suçtur, ellerinizi Filistin'den çekin" ve "İşgal terörünü bitirin" yazan pankartlar taşıdı.Almanya'nın başkenti Berlin'de polisin göstericilere sert müdahalesine rağmen eylemlerini sürdüren göstericiler hükümetin İsrail'e verdiği desteği eleştirdi. Göstericiler, "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Alman silahı, Alman parası, dünyanın her yerinde cinayet", "İsrail terör devletidir", "Ateşkes şimdi" ve "İşgali durdurun" sloganları attı.İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 250 binden fazla insanın katıldığı yürüyüşte ise protestocular "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Rishi Sunak saklanamazsın, seni soykırımla yargılayacağız" sloganları attı. Soyadını paylaşmak istemeyen Adrian isimli protestocu yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların soykırım kabul edilmesi için yeterli delil olmasa Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) sürecin bu kadar uzamayacağına dikkati çekti.İrlanda'daki protestoda göstericiler, "Gazze'deki soykırımı bitirin", "Şimdi ateşkes" ve "Özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı. Dublin'deki "Garden of Remembrance" parkında düzenlenen gösteriye birçok dernek, siyasi parti yetkilileri ve yüzlerce insan katıldı.Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce kişi, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırıma hayır", "Terörist İsrail", "Özgür Gazze" yazılı pankartlar taşıdı.Güney Amerika ülkesi Şili'de ellerinde taşıdıkları pankartlarda Gazze'de işlenen katliama dikkati çeken grup, Devlet Başkanı Gabriel Boric'ten İsrail ile diplomatik ilişki- leri "tamamen" kesmesini istedi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne açılan "Refah" ve "Kerem Ebu Salim" sınır kapılarını kapatması sonucu oluşan tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hastalar ölümle karşı karşıya. Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 226 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çok ciddi acil hizmetler, cerrahi operasyonlar ve çeşitli sağlık hizmetlerinin sunulması için gerekli ilaç ve tıbbi malzeme konusunda büyük eksiklik yaşandığını belirti. Yardım çağrısı yapılan açıklamada "Bu durum hastaların hayatını tehdit ediyor" denildi. Çevresine yoğun saldırılar düzenlenen Kemal Advan Hastanesi ise hizmet dışı kaldı.İsrail'in saldırıları gece gündüz sürüyor. İsrail'in, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir yerleşime hava saldırısı düzenlemesi sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın en az 20 kişi öldü. Cibaliya el-Beled bölgesine düzenlediği bombardımanda ise gazeteci Abullah el-Neccar hayatını kaybetti.İsrailliler, ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde yine gösteri yaptı. On binlerce kişi, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Polis ile göstericiler arasında uzun süre arbede yaşandı. Göstericiler, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e hitaben "Ben-Gvir terörist", diye slogan attı.ABD'nin başkenti Washington'da ve New York kentinde Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla yüzlerce kişi bir araya gelerek Filistin'e destek için yürüdü. Çok sayıda polis, kefiye giyen ve Filistin bayrağı taşıyan göstericilere müdahale etti. Polis, bazı göstericileri sertçe yere yatırarak defalarca yumrukladı ve yaklaşık 35 kişiyi gözaltına aldı.