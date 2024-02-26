Dünya Gazze katliamına sırtını döndü: Yardımlar yarı yarıya azaldı

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de yaşanan gıda sıkıntısına ilişkin X sosyal medya platformundan açıklamada bulundu.

Lazzarini, Gazze'de yaşanan gıda krizine son vermek için ateşkes ilan edilmesi, bölgeye yardımların ulaştırılması için kuşatmanın kaldırılması gerektiğini belirtti.

Şubat ayında Gazze'ye giren insani yardımın önceki aya göre yüzde 50 oranında azaldığına dikkati çeken Lazzarini, "Çaresiz yaşam koşullarındaki 2 milyon Filistinlinin artan ihtiyaçlarını karşılamak için yardımların azalması değil artması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Açıklamada, ocak ile şubat aylarında Gazze'ye ne kadar insani yardım girdiğine ilişkin ise bilgiye yer verilmedi.