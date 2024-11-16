‘Dünya Gazze’deki barbar soykırıma karşı harekete geçmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisinin yeni sayısı, Gazze'de yaşanan insanlık dramını ele aldı. "1. Yılında İsrail'in Gazze'ye Saldırıları" başlıklı dosyada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın röportajına da yer verildi. Fidan, röportajında Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü barış diplomasisini, insani yardımları ve uluslararası hukuki çabaları değerlendirdi. Fidan, uluslararası toplumu Gazze'deki soykırım politikalarına karşı harekete geçmeye çağırdı. Dergide, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir başyazı kaleme aldı. Altun, Filistin meselesinin bir insanlık onuru sınavı olduğunu ifade etti.