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Giriş Tarihi: 9.2.2023 04:44

Dünya genelinde Twitter'a erişim sıkıntısı yaşandı

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandı. Yaklaşık 90 dakika süreyle birçok kullanıcının gönderi paylaşamadığı ve "Tweet göndermek için günlük sınırı aştınız" uyarısıyla karşılaştığı bildirildi

AA
Dünya genelinde Twitter’a erişim sıkıntısı yaşandı

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar Twitter'a New York saatiyle 16.30 (TSİ 00.30) itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

Yaklaşık 90 dakika süreyle sıkıntı yaşanan Twitter'da, birçok kullanıcının gönderi paylaşamadığı ve "Tweet göndermek için günlük sınırı aştınız." uyarısıyla karşılaştığı belirtildi.

Twitter Destek hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Twitter bazılarınız için beklendiği gibi çalışmıyor olabilir. Sorun için üzgünüz. Bunun farkındayız ve bunu düzeltmek için çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Dünya genelinde Twitter'a erişim sıkıntısı yaşandı
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