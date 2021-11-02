Dünya Glasgow’daki bu görüntüleri konuşuyor: Biden yoğun tempoya dayanamadı

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi'ne gitti. Burada bir konferansa katılan Biden'ın uyuklaması dikkat çekti.

Joe Biden yoğun tempoya dayanamadı, konferansta uyukladı | Video

KONFERANSTA UYUDU

Konferansta bir engelli hakları aktivistinin mesajı okunduğu sırada Biden'ın bir süre gözlerinin kapandığı görüldü. Uyuklayan Biden'ı yardımcılarından biri uyandırdı. Joe Biden'ın gözlerini yaklaşık 30 saniye boyunca açmakta zorlandığı o anlar kameralara yansıdı.