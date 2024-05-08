Dünya izliyor soykırım büyüyor

Siyonist İsrail'in 215 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 34 bin 844'e çıktı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 55 Filistinli daha öldürüldü. Katil İsrail'in saldırılarının merkezinde ise iki gündür Refah var. 600 bini çocuk olmak üzere 1.5 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Mısır sınırındaki Refah bölgesindeki saldırılar nedeniyle insani kriz giderek derinleşiyor. Hamas'ın iki gün önce kabul ettiği ateşkesi reddeden İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 100'den fazla yere hava saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında dün şiddetli çatışmaların yaşandığı duyuruldu.Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun kara saldırısı başlatıp Mısır ile olan sınır kapısını işgal ettiği Refah kentinde, insani yardım malzemelerinin Filistin Sağlık Bakanlığı hastanelerine ulaşmasına izin vermediğini, tahliye tehdidi ve saldırılar nedeniyle bazı hastanelerin hizmet dışı kaldığını ve yaralıların tedavi edilemediğini bildirdi. Refah sınır kapısının kapatılmasının doğurduğu olumsuz sonuçlara işaret edilen açıklamada, "İsrail işgali, iki gündür, ilaç, tıbbi malzeme ve insani yardım taşıyan TIR'ların Sağlık Bakanlığı hastanelerine girişini engelliyor" denildi. Birleşmiş Milletler, Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapanmasının ardından Gazze'ye insani yardım sokamadıklarını açıkladı. Sınır Tanımayan Doktorlar da "İsrail'in saldırıları Refah'ı mezarlığa çevirebilir" uyarısında bulundu.İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ise Hamas'ın rehineleri serbest bırakmayla sonuçlanacak bir anlaşmaya yanaşmaması halinde Refah kentine operasyonu derinleştireceklerini söyledi. Hamas temsilcisi de İsrailin askeri agresifliği devam ederse ateşkesin olamayacağını belirtti. Öte yandan Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Refah sınır kapısı idaresinin ABD'li güvenlik şirketi tarafından üstlenileceğine dair İsrail medyasında çıkan haberlerin ardından "Dış vesayeti reddediyoruz" açıklaması yaptı. İsrail'in Refah'ı tamamen işgalinin Gazze Şeridi'nde 7 aydır yaşanan insani krizi tahmin edilemez boyutlara çıkarmasından endişe ediliyor.Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinli aileler İsrail'in tecridi ile yine yollara düşmüş durumda. Al Jazeera'ya konuşan Muhammed el- Ghul isimli Filistinli, "Bu beşinci yer değiştirme olacak. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Durum kötü. Gece boyunca üstümüzdeki mermi seslerinden uyuyamadık" dedi. Birleşmiş Milletler "Refah'tan saat başı yaklaşık 200 ailenin hareket ettiğini görüyoruz" açıklamasını yaptı.ABDİsrail'e göndereceği bomba sevkiyatının bir kısmını oluşturan 900 kiloluk 3 bin 500 adetlik bomba sevkiyatının, "Refah saldırısı endişesiyle" durdurulduğunu duyurdu. İsrail'e her türlü maddi destek sunan ve Gazze soykırımının silah sevkiyatını fiili olarak sağlayan ABD'nin bu adımı, içerideki sivil tepkilere karşı "göz boyama" hamlesi olarak değerlendiriliyor.Gazze'dekihükümet, İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin daha cesedinin çıkarıldığını duyurdu. Siyonist İsrail ordusunun bugüne kadar yaptığı 5 ablukada aynı hastaneye sığınan 300 kişiyi katlettiği kayıtlara girmişti. Filistinliler açılan çukurlarda canlı canlı katledilmişti.İsrailli analistler, Hamas'ın esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin arabulucuların önerisini kabul etmesinin "Tel Aviv yönetimini şaşırttığı ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini ikilem içerisinde bıraktığı" değerlendirmesini yaptı. İsrailli uzmanlar, Netanyahu'nun "bir yandan Hamas'ın elindeki esirleri geri getirecek anlaşmayı reddediyormuş gibi görünmeyi, diğer yandan da koalisyondaki aşırı sağcı ortaklarını kızdırmayı" istemediğini belirtti. Kahire'de yürütülen görüşmelerde İsrail'in tutumu nedeniyle önemli gelişmelerin sağlanamadığı bildirildi.İsrail'in 7 aydan fazla saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen Birleşmiş Milletler çalışanı sayısı 188'e çıktı.