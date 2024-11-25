Dünya kötü hava koşullarıyla boğuşuyor: 18 ölü

Dünyanın dört bir yanında etkili olan kötü hava koşulları hayatı felç etti. Seller ve toprak kaymaları nedeniyle 18 kişi öldü.Endonezya: Şiddetli yağışlar nedeniyle Sumatra Adası'nda ani sel ve toprak kaymaları yaşandı. Birçok bölgede evler yıkıldı ve çiftlikler tahrip oldu. Afetlerde 16 kişi hayatını kaybetti. 2'si çocuk 6 kişiden haber alınamıyor.KKTC: Başta başkent Lefkoşa olmak üzere ülkenin tüm kentlerinde şiddetli rüzgârlar hayatı durdurdu. Ağaçlar devrildi, çatılar, tabelalar uçtu ve kopan teller nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.ABD: Ülkenin kuzeybatısını vuran 'bomba kasırgası' nedeniyle oluşan sel ve taşkınlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Avrupa: İngiltere ve İrlanda'nın ardından Fransa'da da etkili olan Bert Fırtınası sebebiyle ülkenin 9 vilayetinde turuncu alarm verildi. DIŞ HABERLER