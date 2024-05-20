Dünya liderleri, Reisi’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın aralarında bulunduğu heyet ve mürettebatın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle dünya liderleri taziyelerini iletmeye başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, Reisi'nin trajik ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek Hindistan halkının İran'ın yanında yer aldığını söyledi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi kötü gün dostu olarak nitelendirerek onun olağanüstü bir lider olduğunu söyledi.

AB'DEN İRAN'A TAZİYE MESAJI

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yanı sıra diğer heyet üyeleri ve mürettebatın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletiyor" ifadesini kullandı. Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshimasa Hayashi, Japonya'nın Reisi ve Abdullahiyan'ın ölümünden dolayı İran hükümeti ve halkına derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan yaptığı açıklamada, "Trajik bir kaza sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan ve beraberindekilerin vefatlarından dolayı İran hükümetine ve halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah'tan onlara sonsuz rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. BAE, bu zor zamanda İran'la dayanışma içindedir" şeklinde konuştu.