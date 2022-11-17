Dünya medyasından krizi çözen Erdoğan’a övgü

Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Ziyaret süresince önemli temaslar ve açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, dünya basını tarafından yakından takip edildi. Birçok uluslararası gazete, Başkan Erdoğan'ın tahıl koridorunda krizi çözen lider olmasıyla ilgili övgüler içeren analizler yayınladı. İngiliz The Guardian, "Erdoğan, Rusya- Ukrayna tahıl anlaşmasının devam edeceğinden emin" manşetli haberinde Erdoğan'ın tahıl krizinin çözümündeki rolüne vurgu yaptı. Analizde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Karadeniz üzerinden ihracata izin vererek dünyanın en fakir ülkelerini rahatlatacak" yorumunda bulundu. Türk diplomasisini gündeme taşıyan bir diğer kaynak da ABD'li gazete Wall Street Journal oldu.Gazete, "Moskova, Kiev, Ankara ve Birleşmiş Milletler anlaşmayı yenilemek için müzakere ediyor" ifadelerini kullandı. Amerikan Politico sitesi de Erdoğan'ın girişimleri sayesinde yenilenen tahıl anlaşmasının dünya pazarında rahatlama yaratacağını belirtti. Dikkat çeken bir diğer analiz ise Al Jazeera'den geldi. "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı uzadıkça Türkiye'nin rolü artıyor" başlıklı haberinde Erdoğan'ın diplomasideki rolüne vurgu yapıldı.