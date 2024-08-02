Dünya misillemeye kilitlendi

Lübnan merkezli Hizbullah'ın, kuzey sınırını "füze yağmuruna" tutacağı ve uzun menzilli füzelerle İsrail içlerine kadar uzanabileceği düşünülüyor. Hamas'ın da her ne pahasına olursa olsun Gazze'den İsrail'e füze fırlatacağı ifade ediliyor. İran'ın vereceği en muhtemel tepkinin ise İsrail'e 300'den fazla balistik ve seyir füzesi ile İHA fırlattığı nisan saldırısını tekrarlamak olacağı belirtiliyor. İran'ın Lübnan, Yemen, Irak ve Suriye'den eşzamanlı saldırılar yapması da gündemde.İsrail'de, İran veya Hizbullah'ın olası misillemesinde iletişim ağlarında aksama yaşanabilme ihtimali göz önüne alınarak bakanlara uydu telefonu tahsis edildiği belirtildi.İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayımlanan makalede, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastın esir takası konusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ana gündeminde olmadığını ortaya koyduğu belirtildi. Haniye, Katar'da yürütülen esir takas ve ateşkes görüşmelerine öncülük ediyordu. İsrailliler sık sık Hamas'ın elindeki rehinelerin geri getirilmesi için Netanyahu karşıtı gösteriler düzenliyor.