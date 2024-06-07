Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail ordusunun "kara liste"ye almasından memnun

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği ve birliğin genel sekreteri Ali Muhammed es-Salabi'nin imzasıyla konuya ilişkin birliğin internet sitesinde bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, birliğin BM kararını memnuniyetle karşıladığı ve bu kararın İsrail için "yüz karası" olduğu ifade edildi.

Birliğin açıklamasında, Müslüman ülkelerin liderlerine Gazze'deki kadınları ve çocukları kurtarmak için etkili adımlar atmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de hiçbir uluslararası veya insani hukuka saygı göstermeden soykırım yaparak, kadınları, çocukları ve gazetecilerı sistematik olarak öldürerek, aç bırakma politikasını sürdürerek, hastaneler ve ibadet yerlerini sistematik olarak tahrip ederek tüm sınırları ve kırmızı çizgileri aştığı vurgulandı.

Birliğin açıklamasında, İsrail'in, "barbarlık ve Nazizm uygularken ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve destek veren bazı Arap ülkelerine güvendiği, zira Amerikan vetosunun her zaman İsrail'in hizmetinde" olduğu kaydedildi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan bugün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM'nin İsrail ordusunu "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren" ülkelerin olduğu kara listeye aldığını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.