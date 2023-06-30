Dünya starı Madonna ölümden döndü

Dünya turnesi için yoğun bir hazırlık süreci geçiren, gelmiş geçmiş ün büyük pop müzik sanatçılarından Madonna, hayranlarını korkuttu. 24 Haziran'da evinde bilinçsiz şekilde bulunan 64 yaşındaki Madonna, ağır enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan sanatçının entübe edildiği bildirildi.Yıllardır sanatçıyla çalışan menajeri Guy Oseary, Madonna'nın ölümden döndüğünü ve yoğun bakımda kaldığını doğrularken, doktorların yıldız şarkıcının iyileşeceğini açıkladığını duyurdu.Oseary, enfeksiyonun sebebini belirtmezken, Madonna'nın merakla beklenen dünya turunun da belirsiz bir tarihe kadar ertelendiğini söyledi.Ölümden dönen ünlü şarkıcının ailesi de cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili açıklama yaptı.Sanatçıya yakın kaynaklar ise hayati tehlikeyi atlatan Madonna'nın dün taburcu edildiğini ve tedavisine evinde devam edileceğini bildirdi.